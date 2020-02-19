Kanal İstanbul kararına 14 barodan iptal dâvâsı

Aralarında Ankara, Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kırklareli, Mersin, Şanlıurfa, Yalova Barosu’nun bulunduğu14 Baro, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Kanal İstanbul projesine ilişkin “Çevre Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararına karşı iptal dâvâsı açtı.

Kanal İstanbul’un ÇED olumlu kararına karşı dâvâ açma süresi 17 Şubat’ta sona erdi. Independent Türkçe’nin haberine göre, 13 Şubat’ta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatları, Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde, telâfisi mümkün olmayan zararların doğacağı iddiasıyla, yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle İstanbul 6. İdare Mahkemesine başvurmuştu.

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