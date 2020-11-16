Kanal itirazına bölücülük suçlaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını” duyurdu.

Fox TV’de canlı yayın konuğu olan Akşener, “Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor” ifadelerini kullandı. Akşener, “Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar” dedi.

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İçişleri Bakanlığı: Soruşturma şahsî değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı” gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi. İBB tarafından hazırlanan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişleriyle “uluslar arası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘Devletin Egemenlik Yetkisi’ne ilişkin bulunan bir konuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkıldığı” ifade edilen açıklamada, “İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı” denildi. Öte yandan İmamoğlu’nun projeye kişisel olarak karşı çıkmasının sorgulanmadığı belirtilen açıklamada, “İddia edildiği gibi onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır” ifadesi yer aldı.