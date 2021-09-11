Kanser hastası Özdoğan infaz ertelemesi istiyor

Hasta hükümlü Ayşe Özdoğan infazının ertelenmesini istiyor. “Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza onanan Ayşe Özdoğan, dördüncü evre kanser hastası olması sebebiyle infazının ertelenmesini talep ediyor.

Türkiye’de cezaevlerinde bin 600’ün üzerinde hasta tutuklu ve hükümlü var. t24’ün haberine göre, Ayşe Özdoğan da onlara katılacak isimlerden biri. Yargıtay Özdoğan’ın aldığı 9 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Ancak dördüncü evre kanser hastası Özdoğan, önce tedavi olmak istiyor. Bu nedenle de infazının ertelenmesini talep ediyor. Kendisine bakan annesine de kanser teşhisi konulduğunu anlatan Ayşe Özdoğan şu an tek desteğinin sekiz yaşındaki oğlu olduğunu söylüyor.

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