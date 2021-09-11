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12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Kanser hastası Özdoğan infaz ertelemesi istiyor

11 Eylül 2021, Cumartesi 22:59
Hasta hükümlü Ayşe Özdoğan infazının ertelenmesini istiyor. “Terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandığı davada aldığı ceza onanan Ayşe Özdoğan, dördüncü evre kanser hastası olması sebebiyle infazının ertelenmesini talep ediyor.

Türkiye’de cezaevlerinde bin 600’ün üzerinde hasta tutuklu ve hükümlü var. t24’ün haberine göre, Ayşe Özdoğan da onlara katılacak isimlerden biri. Yargıtay Özdoğan’ın aldığı 9 yıl 4 ay hapis cezasını onadı. Ancak dördüncü evre kanser hastası Özdoğan, önce tedavi olmak istiyor. Bu nedenle de infazının ertelenmesini talep ediyor. Kendisine bakan annesine de kanser teşhisi konulduğunu anlatan Ayşe Özdoğan şu an tek desteğinin sekiz yaşındaki oğlu olduğunu söylüyor.

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  • Yusuf

    12.9.2021 10:17:18

    Ne kadar büyük suçlar işledi de böyle bir ceza aldı acaba?

Risale-i Nur Külliyatı

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