Kapanma da göstermelik

İktisatçı Mustafa Sönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘tam kapanma’ açıklamasının göstermelik olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla ‘tam kapanma dönemi’ açıklamasını değerlendiren İktisatçı Mustafa Sönmez, bunun tam kapanma olmadığı görüşünde. Kapanmanın bir sürü istisna taşıdığını ifade eden Sönmez, üretim, imalat ve hizmet gibi birçok sektörün açık olduğunu söyledi. İktidarın işin göstermelik kısmında olduğunu savunan Sönmez, “Esas amaçları dünyaya ‘bakın tam kapanmaya gittik, vak’a sayılarını da indirdik, pandemi problemini aştık ve turizm sezonunu açtık. Artık rahatlıkla turist gönderebilirsiniz’ mesajıdır. Gösteriş dışında bir şey yapacakları yok” dedi.

Vatandaşa destek vermeyecekler

Independent Türkçe’nin haberine göre, daha önceki deneyimlerde de 8 milyon insana biner TL para verilmesi dışında devlet tarafından hiçbir desteğin verilmediğini aktaran Sönmez, şunları kaydetti: “Ne vatandaşlara ne de esnaflara bir ekonomik destek paketinin açıklanacağını düşünmüyorum. Çünkü diyecekler ki bu zaten 3 haftalık bir şey. 3 haftada kimse mağdur olmaz. Ramazan bayram idare edin. Deyip bu meseleyi geçiştirecekler. Ben oradan destek adına bir şeyin çıkacağını sanmıyorum. Dünyada bu pandemi sürecinde elini cebine atmada en cimri hükümet olarak AKP hükümetini gösterebiliriz.”

‘Mış’ gibi yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Cumhuriyet’in haberine göre, salgın nedeniyle alınan 17 günlük kapanma kararını değerlendiren hekimler, “Ekonomik ve sosyal destek olmadan tam kapanmadan bahsetmek mümkün değil. Bu bir nevi sokağa çıkma yasağı gibi... Bilimsel olarak pandemi ile mücadelede gerekli adımlar atılmıyor. Pandemi ile mücadelede ‘mış’ gibi yapılıyor.”, “Tam kapanma yapılınca eğer gerekli sosyal ve ekonomik destekler sağlanmazsa toplumun alt-orta kesimlerine çok büyük zarar gelir.”, “Çalışmaya çıkmak zorunda olan kesimlerin hiçbir şekilde korunmadığı ve gözetilmediği, zarurî haller yüzünden çalışamayan kesimlerin gözetilmediğini görüyoruz” dediler.