"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

'Karagümrük çetesi'ne operasyon: Gözaltılar var

11 Haziran 2021, Cuma 11:30
Kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 kişiden 19’u yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne ilişkin 27 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ildeki 53 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Operasyonda, zanlılardan 19’u gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 23 mermi, 1 kılıç, 1 kama ve 1 balta ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    Yoldaki su birikintisi nedeniyle kaza yapanlara ilişkin karar

    Zahid Quraishi, ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı oldu

    Koca: Ulaşımda çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılanacak

    Marmara'dan 733 metreküp müsilaj temizlendi

    Türkiye 3 puanla başlamak istiyor

    47. G7 Zirvesi başladı

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 647. gününde

    2 milyon 607 bin aday YKS'ye başvurdu

    Hindistan'da ölü sayısı 363 bini aştı

    Skandal sözlere ortak tepki

    Eğitimde eşitsizlik daha da yükseldi

    Cumhurbaşkanının talimat vermesi mi gerekti?

    Fakirden alıp zengine veriyor

    "Biden baskı yapmadı"

    Tartışmalı WhatsApp yasası Almanya Federal Meclisinden geçti

    Koca: Gıda üretim-dağıtım sektörüyle kafe, lokanta çalışanları da aşılanacak

    Kanada Başbakanı'na İslamofobi ile mücadele için zirve düzenlemesi çağrısı

    İsrail, akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

    ABD'den Yemen'deki Husilere destek verenlere yaptırım kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Skandal sözlere ortak tepki
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sine-i millet ve ara seçim
    Osman ZENGİN

    Cevşen’i, bir defada okuyamıyor muyuz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    HSK ve güvenlik soruşturması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Siz de Haziran’ın gelişinden tedirgin misiniz?
    Risale-i Nur'dan

    Denizlerden sor, bak ne diyor?
    Faruk ÇAKIR

    Unutulan ‘düşman’
    Genel

    Cumhurbaşkanının talimat vermesi mi gerekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.