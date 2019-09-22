'Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek' iddiası

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından AKP’den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceği iddia edildi.

İddiayı Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya "SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak" diyerek köşesine taşıdı.

Sarıkaya yazısında konuya ilişkin şunları söyledi:

“Birkaç gün içinde de İYİ Parti, MHP ve HDP’yi de ziyaret edip genel başkanlarıyla bir araya gelmeyi amaçlıyor.

SP çevrelerinden öğrendiğim kadarıyla Karamollaoğlu TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle kalmayacak.

AK Parti’den ayrılan ve parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de aynı gerekçelerle görüşme kararı almış.

“Henüz siyasi partilerini dahi kurmadılar, onların ne önemi var?” denilebilir.

Ama unutulmamalı ki bu da siyasetin yeni kuralı; çünkü bugün kol kola girdiklerinle ayrılıp, çatıştıklarınla da yarın birlikte olabilirsin.

Anlaşılan o ki Karamollaoğlu da “siyasetin akim kişisi, abisi” konumlanmasıyla “her kesimle ve parti ile görüşebilen, her kesime ulaşabilen, anahtar partinin lideri” imajını oturtmayı amaçlıyor."