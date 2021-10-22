Karar müteahhitler için mi alındı?

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, “Merkez Bankası 2 puanlık faiz indirimini neden yaptı?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

DW Türkçe’de yazan Sağlam, “Faiz indirimleriyle birlikte kurların hızlanacağı zaten biliniyordu. Bilinen başka bir şey de başta enerji olmak üzere, kurlar yükseldikçe zamların kaçınılmaz olduğu. Örneğin dünya petrol fiyatları bu seviyede kalsa bile TL değer kaybettikçe içeride sürekli zam yapılmak zorunda kalınacak. Aynı şey doğal gaz ve elektrik fiyatları için de söz konusu. Enerji girdilerine yapılan zamlar da ekonominin tüm kesimlerine yansıyacak hem kur artışı hem zamlar enflasyonun iyice artmasına sebep olacak. Artan enflasyon da özellikle dar ve sabit gelirli kesimin yoksulluğunu iyice arttıracak. Umarız bu tahminler tutmaz; siyasî iktidar kamu bankalarına yeniden zararına, ucuz konut kredileri verdirmeye kalkışmaz. Eğer bu yola gidilirse, Merkez Bankası’nın 2 puanlık faiz indirimiyle, halkın yoksulluğunun artması pahasına müteahhitlere yeni bir kaynak transferi kararı alınmış demektir” dedi.