"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

23 Ocak 2025, Perşembe 13:37
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin sayısının 78 olduğu ve tamamının kimliklerinin tespit edildiği bildirildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, vefat edenlerin isimleri açıklandı.

Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir."

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

78 kişinin kimliği belirlendi

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat edenlerin kimlikleri şöyle:

"Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze"

AA

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden 78 kişinin kimlikleri tespit edildi

    Sistem bozuk, kuralsızlık hâkim - Yargı süreçleri işletilsin

    Dünya acımızı paylaştı

    Gazze’de kaybedecek zaman yok

    'İsrail’le ticaret normalleşebilir'

    Sorumlular hesap versin

    AB ile ilişkilerimiz normalleşmeli

    Hukuk zorlanıyor

    Fransa, Esad için yeni bir tutuklama emri çıkardı

    'Deprem fırtınası yaşanabilir'

    Calfornia'nın güneyinde yeniden korku ve endişe hakim

    Yüzde 80'ini yok olan Gazze'nin kuzeyi felaket bölgesi

    Yangın faciasında vefat sayısı 79'a, gözaltı sayısı 11'e yükseldi

    Soykırımcı kafadan yeni tehditler: Batı Şeria'da şiddetli saldırılar düzenleyeceğiz!

    ABD yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım yapacak

    29 kişi taburcu edildi

    Gazze'deki soykırımda 30 bin kadın ve çocuk katledildi

    AB kendini sorguluyor

    Trump’ın sağı solu belli değil

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet ne zaman kopacaktır?
    Osman ZENGİN

    Mahremlerimize karşı tesettür
    Ahmet BATTAL

    12 Eylül, Hamzakoy, AKP ve muhalefet
    Risale-i Nur'dan

    Fânî ömrünüzü, bâkî yapmak ister misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Sadece otel mi yandı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşhûr “Bâb-ı Âlî Baskını”
    Rukiye Anar

    Helâl olmayan gıdanın hayatımıza tesiri
    Cevher İLHAN

    Yolsuzlukların soruşturulması
    Ali FERŞADOĞLU

    “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.