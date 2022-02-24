Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava ertelendi

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan taraf avukatları, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti başkanı, daha önceki duruşmada "Suudi Arabistan'da 26 sanıkla ilgili bir dava ve soruşturma olup olmadığının sorulması ve herhangi bir karar varsa mükerrer cezalandırmanın engellenmesi için bir örneğinin gönderilmesine" hükmedildiğini hatırlatarak, bu talebe celse arasında herhangi bir cevap verilmediğini bildirdi.

Heyet, belgelerin beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.