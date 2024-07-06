Kavala’nın yeniden yargılama talebine ret

Gezi Parkı protestolarıyla bağlantılı olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve cezası onanan iş insanı Osman Kavala’nın avukatları tarafından yapılan kanun yararına yeniden yargılama talebi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

T24’ten Murat Sabuncu’nun haberine göre kararda, hükümete karşı suçlar kapsamında değerlendirilen 312. maddeye atıfta bulunularak, “Dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2024 tarihli ve 2024/65 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir” ifadeleri kullanıldı. Bu kararın gerekçeleri arasında, suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu ve yürütme gücüne yönelik saldırıların önlenmesi amaçlandığı vurgulandı.

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