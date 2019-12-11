Kaybedeceği tartışmaya girdi

Eski AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Medyascope’tan Batu Bozkürk’ün konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkındaki “dolandırıcılık” açıklamalarını yorumlayan Üstün,” Ben cumhurbaşkanın bu tartışmayı sürdüreceğini tahmin etmiyorum. Çünkü kaybedeceği bir tartışmayı açtı. Bir defa dürüstlük üzerinden bir tartışma oluşturdu...Muhafazakar kesimin belki de ender ürettiği değerlerden bir tanesi de Şehir üniversitesi’dir. Şehir üniversitesi daha çok muhafazakar kesimin, farklı kesimlerin bir araya gelerek kurduğu tam bir üniversite mantığıyla yönetilen bağımsız bir kurumdur. Böyle bir kurumu siyasi endişelerle yok etmek üzere yola çıkmış bir hareket var şu anda. Davutoğlu mevcut yasaya göre üniversiteye bir yer vermiş. O üniversite Davutoğlu’nun mu? Hayır. Orayı bağımsız bir mütevelli heyet yönetmektedir. Ve dünyanın en saygın üniversiteleri haline gelmiştir. 7-8 bin öğrenci okuyor. İçerisindeki kütüphane, Türkiye’nin en değerli kütüphanelerinden birisi haline geldi. Evet, arazisi çok değerli. Belki de buradan hayıflanıyorlar. Yani bu araziyi nasıl biz elden kaçırmışız diyorlar. Acaba biz burayı rezidanslar yapamaz mıydık diye hayıflananlar olabilir” dedi.

İstanbul - Yeni Asya