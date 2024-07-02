'Kayseri'deki olaylar sonrası 474 kişi gözaltına alındı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde çıkan provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu bildirdi.

TEHLİKELİ PROVOKASYON

Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir." Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 341

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.