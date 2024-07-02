KAYSERİ’DE SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN BAŞLATILAN TAHRİK DALGASININ TIRMANMASINA VE YAYILMASINA GEÇİT VERİLMEMELİ.

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Ev ve işyerlerini yaktılar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, çok sayıda ev ve işyerini ateşe vererek sokaklardaki araçlara zarar verdi. Taciz olayı ile ilgisi olmayan Suriyeli ailelerin evleri basıldı. Olaylarda 10 polis yaralandı.

Vali: Lütfen evinize gidin

Vali Gökmen Çiçek’in halka “Ne polisimizin, ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin” çağrısı yaptığı olaylar sığınmacılar üzerinden yapılan yeni bir provokasyon olarak yorumlanırken, tırmanıp yayılmasına izin verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

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TEHLİKELİ PROVOKASYON

Kayseri’de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz ettiği iddiası üzerine şehirde oluşan tehlikeli gerginlik sonrası Kayseri Valisi Gökmen Çiçek halka çağrıda bulundu. İddiaya göre, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağlı Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından kentte tehlikeli gerginlik yaşandı. Şehrin pek çok yerinde toplanan kalabalık gruplar şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

10 polis yaralandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ev ve işyerlerini yakan vatandaşlara sükunet çağrısında bulundu. Vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yapan Çiçek, “Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmentgazi Mahallesi’nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak” ifadelerini kullandı. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Zarar, gün ağarınca ortaya çıktı

Yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Şahıs gözaltında, çocuk koruma altında

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı. Çocuğun koruma altına alındığı belirtilen açıklamada, “Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur” denildi.

Haber Merkezi