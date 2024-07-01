Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama

Dışişleri Bakanlığı, zanlısı hakkında adli süreç işletilen suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin Türkiye sınırları ötesinde provokasyonlara malzeme edilmesinin yanlış olduğunu bildirdi.

TEHLİKELİ PROVOKASYON Bakanlık, X hesabından, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir." AA

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