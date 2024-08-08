Kayseri’yi terk ettiler

08 Ağustos 2024, Perşembe 15:42
Kayseri’de Suriyelilere yönelik yaşanan ırkçı saldırıların ardından yaklaşık 3 bin kişi şehri terk etti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 24 işyeri ise kapandı.
Suriyeli insan hakları aktivisti Taha Elgazi, şehri terk eden Suriyelilerin büyük bir kısmının çevre illere taşındığını söyledi. Suriye’ye dönenlerin de olduğunu belirten Elgazi, bazı Suriyelilerin ise Avrupa’ya gittiğini ekledi.
Kayseri’ye giderek Suriyelilerle görüşen Taha Elgazi, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) Suriyelilere ait olan veya Suriyelilerin yoğunlukta çalıştığı çoğu tekstil atölyesi 24 işyeri kapandı. Çünkü binlerce Suriyeli buralarda çalışıyordu. Böyle bir saldırı olunca insanlar tedirgin oldu. Kenti binlerce kişi terk etti. İş yerlerini çalıştıranlar eleman bulamadı” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre saldırıların ardından işyerini kapatan bir Suriyeli, yaşananlarla ilgili korkuların bitmediğini ve bu nedenle konuşmak istemediğini söyledi.
Haber Merkezi
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