Kelepçeye inceleme

Eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasıyla başlayan protestolar esnasında üniversitenin Güney Kampüs ana giriş kapısına takılan kelepçeyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kelepçenin üniversite güvenlik görevlilerine ait olduğu belirtilirken, Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun ‘kendi inisiyatifi’ ile kelepçeyi taktığı iddia edildi.

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