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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kemal Kılıçdaroğlu saldırı sonrası açıklamalarda bulundu

21 Nisan 2019, Pazar 18:07
CHP Genel Başkanı şehit cenazesinde uğradığı linç girişimi sonrası genel merkez önünde halka hitap etti. Kemal Kılıçdaroğlu "Canımı vermeye hazırım, bir milim geri adım atmayacağım" mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde çirkin saldırı... Provokatif saldırıya tepki yağıyor!

Kurtulmuş: Son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez

Uysal: Şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum

Karamollaoğlu: Bu saldırı bütün milletimizi üzmüştür

* Hiç kimse unutmasın 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım.

* Bana yapılan saldırı, Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır.

* Daha önce PKK'nin saldırısına uğramıştım, o saldırının benzerine uğradım.

* Sanıyorlar ki geri adım atacağım, bir milim bile geri adım atmayacağım.

* Bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin bir çakıl taşını bile kimseye vermem.

* Bu ülke için canını feda edecek birisi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

* Şehitler bizim onurumuzdur. Hepimizin yüreğinde acı duyulur. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.

* Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailesi üzüldü. Bunların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunlar Müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz.

* Ben Mehmetçik babasıyım. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bu bizim şiarımızdır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de var şehidimiz. Biz şehitler arasında ayrım yapmadık. Şehit 82 milyonun onurudur. Bu ülkenin harcında yüzbinlerce şehidin kanı vardır. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldır mıyorsunuz?

* Bu olayda beni üzen durum şudur… Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Hak hukuk adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramıştır. Biz feriştahı da gelse sonuna dek hak hukuk adaleti savunacağız. Beni üzen şehide saygısızlık yapıldı, şehidin doğru düzgün cenaze namazı kılınamadı. Anne, baba, köylü acılı. Dışardan gelenlerin tezgahı bu.

*Ne yaparlasa yapsınlar bizi yıldıramazlar. Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehdit de bulundular. Bir canım var; bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için, çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı, açıklama
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