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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde çirkin saldırı... Provokatif saldırıya tepki yağıyor!

21 Nisan 2019, Pazar 16:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü.

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Karamollaoğlu: Bu saldırı bütün milletimizi üzmüştür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. 

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Kemal Kılıçdaroğlu'nun evdeki bekleyişi sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Zırhlı araçla evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Ankara Valisi Şahin: Tüm güvenlik tedbirleri alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok." dedi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. 

Adalet Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazesi namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı. 

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AKP Sözcüsü Çelik: Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

AA

Etiketler: şehit cenazesi, kılıçdaroğlu
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Yorumlar

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  • cemil

    21.4.2019 16:00:35

    hatırlayalım: “Valilere talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole Kabul etmeyin’ diye… Onların gideceği bir adres var. PKK mensuplarının cenazeleri var. Sandıkta beraberlerse, cenazede de olacaklar.” Evet… Bu provokasyon ve hedef gösterme bir İçişleri Bakanı’nın ağzındançıktı. Asla cehapeli değilim hatta dine mesafeli durumundan ve mazisinden dolayı da hasmıyım.Ancak yukarıdaki ifadelere bakınız sorumluluk mevkiinde bulunanların ağzından çıkanlara bakınız.Kim kaybeder?Top yekün memleket.Şehit cenazeleri ve taziyeler birilerinin arka bahçesi midir?Milletçe bu tür davranışlardan bıktık,memleket bunu hak etmiyor.4 sene boyunca dolmabahçede,osloda kim kiminle idi.hendeklere kim müsaade etti?

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