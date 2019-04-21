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Uysal: Şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum

21 Nisan 2019, Pazar 16:15
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı... Provokatif saldırıya tepki yağıyor!

Uysal yaptığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Uysal'ın konuya ilişkin diğer açıklamaları şu şekilde:

- Türkiye, çok uzun süredir yüksek gerilim hattında seyrediyor. Şehit cenazesinde bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı bu kutuplaşmanın toplumun hangi tehlikeli eşiğe geldiğinin/getirildiğinin en son göstergesi.

- Bu ülkenin ve milletin ortak değerleri siyasi alanda mücadele aracı yapıldı, suistimal edildi yağmalandı. Maalesef şehit cenazeleri bile bu toplumun birlik olamayacağı yerler haline getirildi.

- Ortadoğu’da yanan ateşin Türkiye’ye daha da fazla sıçramaması; ‘Demokratik-Hukuk Develeti’ hüviyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herbir vatandaşına sunduğu huzurun, refahın ve güvenliğin manasını özellikle yöneten/yönetmeye talip olanları yeniden idrak etmeye davet ediyorum.

- Siyasette husumetin körüklenerek fayda elde edileceğini düşünenler bu gelinen linç noktası sizin eseriniz!

- Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı, siyasi partileri, liderleri ve onlara destek veren seçmenleri ‘illet-zillet’ diye yaftalayarak gelinen bir tehlikeli eşiğin geçildiği noktadadır.

- Türk insanı ile Türk insanı arasına duvarlar maalesef acı verici ve yeni acılar üretici bir şekilde örüldü. Acılarında ve sevinçlerinde biraraya gelemeyen bir toplum ruhen, kalben bölünmüş demektir.

- Bu nahoş hadisenin halka kin ve düşmanlığı telkin eden dilin bir sonucu olduğunu düşünüyor, bu tehlikeli mesele üzerine özellikle siyasilerin ve kanaat önderlerinin açıklamalarına dikkat edeceğini umuyorum.

Haber Merkezi

Etiketler: uyal, kılıçdaroğlu
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