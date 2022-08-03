Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Keşke tarımın, gıda üretiminin stratejik öneminin farkına pandemiyle, Rusya-Ukrayna savaşıyla varmasaydık” dedi.

Türkiye’de kayıtlı çiftçi sayısı 2021’de 500 binin altına inerek son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bu durum Türkiye’nin tarımsal üretimi için büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Dünya gazetesinden Vahap Munyar, Bursa’daki bir etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı Prof. Kirişci’nin şunları söylediğini aktardı: “Keşke tarımın, gıda üretiminin stratejik öneminin farkına pandemiyle, Rusya-Ukrayna savaşıyla varmasaydık. Pandemide teknolojinin bizi doyurmadığını gördük. Para olsa da tarım ürünlerine, gıdaya ulaşılamadığını gördük.” Haber Merkezi

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