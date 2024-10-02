Keyfi gözaltılar mağduriyet yaşatıyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 28 Eylül 2024 tarihinde Karar gazetesi yazarı Elif Çakır’ın, Bursa ilinde bir otelde bulunduğu esnada, hakkında bir “arama” kaydı olduğu iddiasıyla, hiçbir açıklama yapılmadan ve belge ibraz edilmeden Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli beş kolluk görevlisi tarafından gözaltına alınması hakkında soru önergesi verdi.

Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, ülkemizde vatandaşların haksız gözaltı işlemlerine maruz kalmasının olağan hale geldiğini vurgulayarak, bu tür keyfi uygulamaların ülkemizde son bulması için kolluk kuvvetlerinin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından gazeteci Elif Çakır’ın “isim benzerliği” nedeniyle yanlış ve haksız bir şekilde gözaltına alındığının anlaşıldığını belirten Yeneroğlu, “Basit kimlik tespitinin uyarılara rağmen yapılmaması, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali olduğu gibi kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu da oluşturmaktadır” dedi. Hukuka aykırı gözaltı ve yakalama işlemlerinin ve gözaltında hukuksuz muamelenin olağan bir durum olduğunu söyleyen Yeneroğlu, vatandaşlarımızın bu tür keyfi ve haksız uygulamalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadığını belirtti. Ankara - Adnan Solmaz

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