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14 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Keyfi tutuklamalara BM'den yakın takip

14 Şubat 2020, Cuma 03:01
BM ÇALIŞMA GRUBUNUN HAKSIZ TUTUKLAMALAR İÇİN YAPTIĞI BİLDİRİMLER DIŞİŞLERİ VE ADALET BAKANLIKLARININ GÜNDEMİNDE.

Cevap için süre verdi

BM Çalışma Grubu, haksız tutukluluk nedeniyle başvuranlara tazminat ödenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve hukuksuzluğa sebep olanlar hakkında işlem başlatılması için hükümete yazı yazdı ve verilecek cevap için süre tanıdı.

SAVUNMALARINIZI HAZIRLAYIN

ADALET Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu eski Başkanı Dr. Talip Aydın: “Siyasî gücün etkisiyle hukuksuz kararlara imza atan hâkim ve savcılar; tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın.”

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Keyfî tutuklamalara BM’den yakın takip

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Türkiye’yi keyfi tutuklamalar konusunda yakın takibe aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Türkiye’ye ‘haksız tutukluluk sebebiyle başvuranlara tazminat ödemesi, gerekli yasal düzenlemelere gitmesi ve hukuksuzluğa sebebiyet verenler hakkında işlem başlatılmasına ilişkin’ süre verdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve söz konusu evrakları paylaşan  Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Komisyonu Eski Başkanı Dr. Talip Aydın, “Siyasi gücün etkisi ile hukuksuz kararlara imza atan hakimler ve savcılar yazışmaları iyi okuyunuz, tazminat ve yargılamalar sizi bekliyor. Savunmalarınızı hazırlamaya başlayın, kararların altında sizin imzanız var” dedi.

Adalet Bakanlığı’ndan savunma talep edildi

Söz konusu karara konu olan başvurucu  Ercan Demir’in durumuna ilişkin olarak BM Çalışma Grubu keyfi tutuklamaya ilişkin Adalet Bakanlığı’na bildirim mektubu gönderdi. Heyet konunun önemli olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı’ndan görüş ve savunma talep etti. Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları konuyu ilgili birimlere iletirken BM Haksız Tutukluluk Çalışma Grubunun, başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlâl edildiğine hükmetti. Heyet Ercan Demir’in tutukluluğunun keyfi olduğuna karar verdi. Çalışma Grubu, söz konusu tutukluluğunun keyfi olduğu kararını verdiği görüşünün yanında Türkiye’ye bir dizi öneride bulundu. BM Çalışma Grubu, Uluslar arası hukukun gereği olarak kararlarının ardından Türkiye’ye; haksız tutukluluk nedeniyle başvuran- lara tazminat ödemesi, gerekli yasal düzenlemelere gitmesi gerektiğini belirtti. Kararda, hukuksuzluğa sebebiyet verenler hakkında ise işlem başlatılmasına ilişkin süre verdi.

İstanbul - Yeni Asya

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