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17 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

KHK’lı babanın oğlu intihar etti

17 Ocak 2022, Pazartesi
Babası Nurettin Odabaşı 4 yıldır FETÖ soruşturmaları kapsamından cezaevinde olan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı, gece saatlerinde evden ayrılarak intihar etti.

Diyarbakır’da yayın yapan Tigris Haber internet sitesinin haberine göre, 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın öğretmen olan babası 4 yıl önce Gülen cemaati mensubu olduğu gerekçesiyle kamudaki görevinden ihraç edildi. Daha sonra hakkında açılan dâvâ kapsamında tutuklandı.

Elazığ Cezaevi’ndeki babasının durumunu atlatamayan Bahadır Odabaşı, dün gece “dışarı çıkıyorum” diye evden ayrıldı. Sabaha kadar haber alınamayan 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı’nın, sabah saatlerinde apartman boşluğunda cenazesi bulundu. Sitenin kamera kayıtlarına göre, Bahadır Odabaşı, evden çıkmadı, “evden çıkıyorum” dediği saatlerde yaşadığı apartmanın 10’uncu katından apartman boşluğuna atlayarak intihar etti. Bahadır Odabaşı’nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

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