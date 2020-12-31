KHK’lı işçilere ‘tazminat ve yeniden yargılama’

Anayasa Mahkemesi, Tatvan Belediyesi’nde çalışırken KHK ile işten atılan işçilerin başvurularını kabul ederek birden fazla hak ihlali ve işçilerin tazminat talebini kabul etti.

gazeteduvar’ın haberine göre, Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Tatvan Belediyesi işçilerinin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru kabul edilerek KHK’li işçiler lehine karar verildi. AYM’nin oybirliği ile aldığı bu karar, KHK ile işten atılanlara tazminat ödenmesini hükmeden ilk karar olmasının yanı sıra emsal niteliğinde olan “Âdil yargılanma hakkının ihlali”, “Makul sürede yargılanma hakkının ihlâli” ve “Âdlî yardım talebinin yerine getirilmesi” gibi kararları da içeriyor.

‘KARAR BİR ANLAMDA İŞE İADE DEMEK’

AYM’ye başvuran işçilerin vekili Av. Diyar Orak, AYM’nin işe iade kararı vermesinin hukuken mümkün olmadığı için, yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesinin “işe iade” anlamına geldiğine dikkat çekti.

AYM’nin verdiği karara göre hakkında kesinleşmiş mahkumiyet bulunmayan birinin iş akdinin kamu otoritelerinin tasarrufuyla feshedilemeyeceğine de dikkat çeken Avukat Diyar Orak “Yapmış olduğumuz başvuruda haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan kişiler hakkında bu şekilde iş sözleşmesinin feshedilemeyeceğini ve kamu otoritelerinin kendilerine verilen yetkiyi kullanmada sınırsız hak sahibi olamayacaklarını bu nedenle iş sözleşmelerinin feshinin hukukî zeminde bir karşılığı bulunmadığını ifade ettik. Anayasa Mahkemesi tarafından bu şekildeki başvurumuz da kabul edildi ve hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan işçiler açısından bu şekilde iş sözleşmesinin feshedilmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti” şeklinde konuştu.

YASİN AYDIN - İSTANBUL