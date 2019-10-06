Kılıçdaroğlu: Memleketi bu hale kim getirdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant Kampı’nın kapanışında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı'nı da yorumladı. "Damadın söylediği bir cümle tutsaydı bari" diyen Kılıçdaroğlu, "Günlük 50 milyon dolar faiz ödüyoruz, memleketi bu hale kim getirdi?" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"Hiçbir ayrım yapmadan Suriye sorununun çözülmesini istiyoruz. Demokrasinin önüne yeni barajlar konuluyor, biz bütün engelleri kaldıracağız. İktidardaki parti devlet adına hareket ederken kişilerin huzuru ve refahını sağlamak zorundadır. 17 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir iktidar var, istediği kararı ve yasayı çıkarıyor. 17 yılda bir refah topluma haline gelemedik. Neden 17 yıl sonra ekonomik kriz yaşıyoruz? Neden çiftçilerimiz doğru dürüst geçinemiyor?

Siz devleti sadakata göre yönetirseniz sıkıntılar çıkıyor. Türkiye'de demokratik devlet yok, parti devleti var. Her şeyi bir kişi belirliyor. Merkez Bankası Başkanı'nı bir kişi görevden alıyor, yasayı çıkarabiliyor, bir kişinin memnun olacağı sonuçları açıklamasını istiyorsunuz.

Enflasyon yüzde 9 deniyor. Vatandaş alışveriş yaparken diyor ki 'Nasıl yüzde 9 olur?' Vatandaşın cebindeki para belli. Asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücretten kesilen vergi daha fazla artacak. Cumhurbaşkanı'nın danışmanları 5 asgari ücretten daha fazla maaş alacak ama vergi vermeyecek.

Parti devleti, hanedan devleti oldu. Hepsinin tuzu kuru. Damadın söylediği bir cümle tutsaydı bari.

İşsizlik yüzde 12'den yüzde 25'e çıktı. Biz hangi söylediğinize güveneceğiz? Günlük 50 milyon dolar faiz ödüyoruz. Borçlanma Genel Müdürlüğü'nü hangi gerekçe ile kurdunuz? 17 yıldır ülkeyi yönetenler kim için çalışıyor?

Mevcut tablo işsizliği ve borçlanmayı getiriyor. Şehir hastaneleri yapıp hasta garantisi veriyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yolcu yok, uçak yok ama parasını ödüyoruz. 82 milyon buralara çalışıyoruz.

Bir avuç kişi bu durumdan memnun. Soma'daki işçilerin hakkını teslim etmeyen iktidar, 3-4 kişinin yaptığı inşaata 1 milyar lira para verdi. Sizin vicdanınız buna el veriyor mu? İşçiden mi yanasınız, yoksa bir avuç insandan yana mısınız?

Suriye'deki sorunun çözülmesi için Şam yönetimi ile görüşmek zorundasın. Egemen güçlerin istediği bir dış politika oluşturduk. Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor.

9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğumuz intihar etti. 9 yaşındaki bir çocuk neden intihar eder? Bütün bunlara rağmen hep beraber, 'Bizim Türkiye'yi aydınlığa çıkarmaya çalışacağız' diyeceğiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Çünkü biz Türkiye'nin sorunlarını bilen ve her soruna çözüm üreten tek partiyiz. Türkiye'yi bu bataktan çıkaracağız. Türkiye'nin sorunları var, çözeceğiz."