Kılıçdaroğlu'ndan 'Emine Bulut' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut'un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur." ifadesini kullandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Emine Bulut' cinayeti hakkında açıklama Kılıçdaroğlu, 38 yaşındaki Emine Bulut'un Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülmesi nedeniyle Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bulut'un fotoğrafını paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Bulut’un son nefesinde evladına söylediği 'Ölmek istemiyorum' sözleri, bugüne kadar kadına yönelik şiddete kurban verdiğimiz tüm kadınlarımızın ortak çığlığı olmuştur. Bu trajedilerin son bulması için gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı, kadına yönelik şiddet son bulmalıdır." değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 199

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.