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30 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kılıçdaroğlu'ndan iş insanlarına: Ayağınıza kurşun sıkmayın

30 Kasım 2019, Cumartesi 13:10
CHP lideri, iş insanlarına, "Ayağınıza sıkmayın" diye seslendi. Yönetimdekilerin ekonomik kriz olmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, Siz ekonomik sıkıntı yaşıyorsunuz. Kusura bakmayın, kalktınız, oy verdiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- "Birincisi şu; Hukukun üstünlüğü, demokrasi. Sayın Başbakan düşünce özgürlüğü olarak açıkladı. Adaletin olmadığı bir ülke gelişmez, büyümez. Yok böyle örnek. Eğer ben farklı düşünüyorsam bunu bir zenginlik olarak algılamamız lazım. Yoksa o toplum kalkınmaz."

- "Bu anlayışa teslim olmayın. Ayağınıza kurşun sıkmayın."

- "Üretiriz ama hepsini bir kişi alır, bir avuç kişi alır. Onun adaletle dağıtılması lazım. Fabrika'da çalışanın da eve huzur içinde gitmesi lazım. Güçlü sosyal bir devlet lazım. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102. nolu bir maddesi var. Şimdi EYT'liler var. Yaşa takıldılar, emekli olamadılar. Çalışamıyoruz diyorlar. Neden biliyor musunuz? Çalışıp pirim öderlerse daha az emekli aylığı alacaklar. Allah aşkına ya akıl var mantık var. Bunu reform olarak geniş kitlelere anlattılar. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bu nasıl reform demedi. Birileri Türkiye'nin iradesiyle oynuyor."

- "Üçüncü aşama; sürdürülebilirlik. Bunları sürdürülebilir kılmanız lazım. Teknolojide olağanüstü değişimler oluyor. Ve Türkiye bunların tamamını izlemek durumundadır. üniversiteler de artık sınıf sınıf oldu. Size öğrenciliğimde devrim tarihi kitabında okuduğum bir bölümü anlatmak isterim. İkinci dünya harbinden sonra Almanya.'da taş taş üstünde kalmıyor. Amerikalılar gelmişler. Amerikalı general döner Alman generale şunu der: Artık Almanya uzun süre belini doğrultamaz der. Alman General şunu söyler: Evet doğrudur Almanya'da taş taş üstünde kalmadı ama bir şeyi sakın unutmayın, Almanya'nın üniversiteleri hâlâ ayakta. Biz savaşa da girmedik arkadaşlar ne oldu böyle? Hep yanlış tercihlerde bulunduk. Davutoğlu başbakanlık yaptığı dönemde siyasi etik kanununun hayata geçireceğini söylemişti. Hayatımda duyduğum en güzel cümlelerden biriydi. Her mesleğin bir etiği var. Siyasetin işi yalan söylemek."

- "Enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığımız yüzde 50'leri aştı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Tarım, turizm Rusya'ya bağlıyız. Enerjini keserim dediği andan itibaren sizin fabrikalarınız da duracak. Geleceği görmek, Türkiye'yi yönetmek bu mudur? Kusura bakmayın kalktınız oy verdiniz. Siz ekonomik kriz yaşıyorsunuz ama iktidar sahipleri ülkede ekonomik kriz olmadığını söylüyor. Sorunu kabul etmiyorsan zaten çözüm üretemezsin. "

- "Eğitim bir toplumda sınıf atlatır arkadaşlar. Herkes ortaokul mezunu olduğunda ülkede açlık, yoksulluk diye bir kavram kalmaz. Biz sağlıklı bir eğitim programı izlemek zorundayız. Bir ülkeyi geri bıraktırmak için eğitim sistemini bozmanız lazım. O yüzden eğitim önemli."

Etiketler: Kılıçdaroğlu, iş insanları
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