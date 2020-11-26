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26 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kim inanır reform yapılacağına?

26 Kasım 2020, Perşembe 21:36
Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, hükümetin yapmayı planladığı reformların inandırıcı bulunmadığını, dövizdeki yeni artışın bunu işaret ettiğini yazdı.

Taşgetiren, “Yargı reformu olsa bile bu Kavala ve Demirtaş’a uygulanmayacak” mı diyoruz? Devam eden bir dava ile ilgili konuşulmayacaksa, Kavala ve Demirtaş’ın iddianamelerini Meclis kürsülerinden ya da TV ekranlarından yazmak ne oluyor? “Uzun tutukluluk adil yargılanmaya aykırı ama bizim sevmediğimiz insanlara yönelik uygulanırsa ona ses çıkarmamak lazım, hatta tutukluluk halini kaldırmayı düşünecek olanların önünü kesmek lazım”, öyle mi?” diye sordu. “İşte öngörülebilirliğin patladığı yer burası” diyen Taşgetiren, şu şekilde devam etti: “Hukuka güvenin patladığı yer… Dışardan bakıldığında “Siz hukuk reformu falan yapamazsınız” denilen yer burası. Ortada Anayasa Mahkemesi kararı var, AİHM kararı var ve Adalet Bakanı “bu kararlar uygulanmazsa hukuk devleti olunamayacağı”nı söylüyor ve siz, en tayin edici makamlardan reformun getireceği sonuçların önünü kesiyorsunuz, kim inanır reform yapılacağına?

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