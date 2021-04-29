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29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'KKTC'nin iki devletli çözüm vizyonuna destek olmaya devam edeceğiz'

29 Nisan 2021, Perşembe 16:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceğiz. Hem de çok güçlü bir şekilde." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, garantör ülkelerin de katılımıyla 5+BM formatında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın sona ermesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Toplantıda Rum yönetiminin Crans Montana ve diğer müzakerelerdeki iddialarını sık sık tekrarladığını belirten Çavuşoğlu, "Görüşmelerde Güney Kıbrıs lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. 'Kıbrıs Türklerine eşitlik verilirse ortaklık devleti işlevsel olmaz' iddiasını daha önce olduğu gibi sık sık tekrarladı." diye konuştu.

Rum lider Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs Türklerinin devlet ve toplum olarak egemen eşit olmayacağını söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Antonio Guterres'in önerilerini de reddetti ve kabul etmeyeceğini Genel Sekreter'in yüzüne söyledi." dedi.

Çavuşoğlu, toplantıya garantör ülke olarak katılan İngiltere ile BM Genel Sekreteri Guterres'in orta yol bulma çabalarına rağmen yeni bir müzakereye başlamak için ortak zeminin oluşmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun üzerine Genel Sekreter, birkaç ay daha gayriresmi şekilde bu süreci sürdürmeye, zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi. Biz de bu kararını destekledik. Neticede gayriresmi 5+BM önerisi bizden gelmişti. Önümüzdeki süreçte biz sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceğiz. Hem de çok güçlü bir şekilde."

Çavuşoğlu, "KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusundan ödün vermeyeceğiz. Bunlar teslim edilirse iki devlet gelecekte nasıl iş birliği yapacağını müzakere edebilirler. Teslim edilmezse yolumuza KKTC'yle birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

AA

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