Koca: Ulaşımda çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." bilgisini verdi.

Koca ayrıca aşılama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerine yer verdi. AA

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