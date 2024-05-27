Konut üretimi durma noktasında

Konut fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kalmaya devam ederken, sektörün önemli göstergelerinden biri olan Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE), fiyatlardaki reel düşüşün yüzde 16’yı aştığını ortaya koyuyor.

Son aylarda konuta olan talebin azalmasıyla birlikte, konut satış fiyatlarının reel olarak gerilediği görülüyor. Veri analiz şirketi Endeksa’dan alınan bilgilere göre, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış yüzde 54 olarak gerçekleşti. Ancak, aynı dönemde enflasyon yüzde 69,8 oranında artarak, reel fiyatlardaki düşüşün yüzde 15,8 olmasına neden oldu. Ekonomim’in haberine göre Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkul sektöründe krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle nakit gücünün hakim olduğu bir dönemin yaşandığını belirtti. Öğüt, bu baskının özellikle yüksek segmentteki konutlarda fiyatları aşağıya çektiğini dile getirdi. Haber Merkezi

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