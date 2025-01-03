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Köprünün üstüne eyvallah, ya altı?

03 Ocak 2025, Cuma 01:06
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı Galata Köprüsü’nde yapılan Filistin’e destek yürüyüşünü desteklerken, İsrail’le ticaretin sürmesine tepki gösterdi.

Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Filistin’e destek yürüyüşünü değerlendiren Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı eleştirilerini sıraladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yazıcı, İsrail ile ticaretin sürmesine tepki gösterdi ve çağrı yaptı: “‘Terörist İsrail’ demek değerlidir. Yaşanan bunca ölüme, katliama ses çıkartmak çok onurludur. Bundan dolayı Galata Köprüsü’nü hınca hınç dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum ancak bir de mikrofonu elinde tutanlara bakalım. Bir de protokolde, boynunda Filistin atkısı, ticaretinde demir ve çelik bulunanlara bakalım. İktidarın yanında hizalanan STK’ların çok kıymetli temsilcileri, iş adamları, yeşil sermayenin o çok değerli mensupları... Köprünün üstünde ‘Özgür Filistin’ demenize eyvallah da… Köprünün altından gemiler yürütmenize lanetullah.”

İnsanî yardım ulaştırılmasına izin verin

Yazıcı şunları söyledi: “Binlerce güzel insanı, sabah namazı sonrası Galata’da toplamanıza ‘Hamdolsun’ deriz de karanlık lobilerde yaptığınız anlaşmalarla İsrail’e gönderdiğiniz demire, çeliğe, jet yakıtına, betona, çimentoya ‘Yazıklar olsun’ deriz… Şimdi hemen, bu sabah oluşturmuş olduğunuz bu ruha, aşıladığınız bu inanca uygun olarak harekete geçin. İsrail’le ticareti tamamen kesin. Vicdan gemisine çıkardığınız bürokratik engelleri sonlandırın ve geminin yola çıkarak Gazze’deki mazlumlara insanî yardım ulaştırmasına izin verin. Bakü Ceyhan Boru Hattı üzerinden İsrail’e akıtılan petrolü derhal kesin. Acil bir ateşkes ilan edilmediği taktirde 24 saat içinde Kürecik ve İncirlik üssünün faaliyetlerini sona erdireceğinizi derhal ilan edin. TBMM’de kurulacak bir komisyonu Gazze’ye yollayarak yaşanan soykırımı ve gerçekleştirilmeye çalışılan etnik temizliği tüm dünyaya duyurun. Ateşkesten sonra işgal edilen toprakların geri alınması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti sürecini kararlılıkla inşa edin.”

İstanbul - Anka

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