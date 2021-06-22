Korkmaz’a 225 yıl hapis talebi

Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dâvâ açtı.

28 Nisan tarihinde gizlilik kaydıyla açılan dâvânın iddianamesi, Utah Mahkeme Heyetinin iddianameyi kabul etmesinin ardından gizlilik kararı kaldırılarak önceki gün akşam saatlerinde yayınlandı. 15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Korkmaz’ın aleyhine hazırlanan iddianamede, usûlsüz bir şekilde gerçekleştirdiği para transferlerinin her biri için on ayrı suçlamada bulunuldu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Korkmaz’ın usûlsüz gerçekleştirdiği havale ve para transferleri için, işlediği her ayrı on suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 225 yıl hapis cezası istendi.

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