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15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Korku siyaseti ters tepecek

15 Aralık 2019, Pazar
Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi, AKP’ye meydan okudu. eski AKP’li vekillerden Ayhan Sefer Üstün, “Herkes bilsin, korkmuyoruz. Türkiye hukuk devletidir ve baskı politikası tutmaz. Bu politikanın ters tepeceğini yakında herkes anlayacak” dedi.

AKP hükümetlerinde üç dönem başbakanlık yapan, bir zamanlar AKP’nin “hocası” olarak bilinen Ahmet Davutoğlu, yeni partisi Gelecek ile AKP’ye meydan okudu. Gelecek Partisi ile AKP arasındaki ilk savaşın İçişleri Bakanlığı üzerinden yaşandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluş dilekçesini sunan Gelecek Partisi çekirdek kadrosu, bakanlığa teslim ettikleri bütün bilgilerin internete sızmasının şaşkınlığını yaşadı. DW Türkçe’deki habere göre parti çekirdek kadrosundan eski AKP’li vekillerden Ayhan Sefer Üstün olayı “Dilekçemizi, partimizle ilgili tüm evrakları devletin güvencesine sunmuştuk. Sonra bir baktık ki, kurucular kurulu üyelerimizin sadece isimleri değil adresleri dahil tüm özel bilgileri ortalığa saçılmış. Bu neyin baskısıdır” sözleriyle anlattı.

Bu sistemle demokrasi yürümez

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin kuruluşunu ilân ettikleri toplantıda konuştu. Partinin programı ve hedefleri konusunda bilgiler veren Davutoğlu mevcut siyasî duruma ilişkin atıf ve değerlendirmelerde bulundu. 

VOA Türkçe’nin haberine göre Davutoğlu’nun özellikle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sözleri dikkat çekti. Ahmet Davutoğlu, “Ülkemizde yıllarca uygulanan parlamenter sistemin de 2016 Referandumu’yla benimsenen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de demokratik kriterleri karşıladığını söylemek mümkün değildir. Başkanlık sistemi, hemen her alanda yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki etkisini arttırma ve yürütmeye mümkün olduğunca fazla güç devretme düşüncesiyle inşa edilmiştir. Yeni sistemle birlikte; karar alma süreçlerinde ve yetki kullanımında yaşanan daralma yönetimde ciddî bir verimlilik, etkinlik ve güven sorunu ortaya çıkarmanın yanında, demokratik standartlarda da sert bir düşüşe yol açmıştır” dedi.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam etmesi halinde demokratik toplum düzenini sürdürmenin mümkün olamayacağını söyledi. Davutoğlu, “Ülkemizin tarihi tecrübesi ve mevcut yapısını göz önünde bulundurarak, her türlü vesayetten arındırılmış demokratik bir Parlamenter Sistemi savunuyoruz” diye konuştu.

 

“Korkuyla yönettikleri için ekonomi de küçüldü”

AKP’de iki dönem vekillik yapan, 2004-2012 arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan ekonomist İbrahim Turhan da Gelecek Partisi’nin çekirdek kadrosunda. Gelecek Partisi’nin AKP’den farkını anlatırken “Ülkeyi korkuyla yönetmeyi tercih ettikleri için ekonomi de küçüldü” sözleriyle önümüzdeki dönemde en çok “korku siyaseti”ne karşı mücadele vereceklerini söylüyor.

“AKP korku siyasetiyle yönetiliyor”

Ayhan Sefer Üstün, “Hedef gösterildiğinizi mi iddia ediyorsunuz?” sorusuna “Yaşadığımız ortada. Neden adreslerimiz bile ortalığa saçılıyor. Herkes bilsin, korkmuyoruz. Türkiye hukuk devletidir ve baskı politikası tutmaz. Bu politikanın ters tepeceğini yakında herkes anlayacak” cevabı verdi. Kuruluş dilekçesi ve partiyle ilgili evrakların başına gelenlerden sonra yaşayabilecekleri her türlü baskıya karşı strateji geliştiren Gelecek Partisi ekibi, iktidardaki AKP hükümetine bu yöndeki ilk mesajı partinin tanıtım toplantısında verdi. Davutoğlu kürsüden, “Milletimiz korkularla ve tabularla siyaset yapanların ülkemizi yarınlara taşıyamayacaklarını bilmektedir” sözleriyle önümüzdeki süreçte en çok Türkiye’deki korku ikliminin oluşturduğu sorunları öne çıkaracaklarına vurgu yaptı.

 

Etiketler: korku, siyaset
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