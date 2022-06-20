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20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

"KORKUT, ÜRKÜT, SUSTUR KANUNU"

20 Haziran 2022, Pazartesi
Kamuoyunda “sansür yasası” olarak isimlendirilen, İnternet ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören yasa teklifi komisyondan geçti. Her kesimden gelen değerlendirmelerde, kanunun herkesi susturmaya yönelik bir çalışma olduğu ve kanunun “korkut, ürküt ve sustur” şeklinde özetlenebileceği belirtiliyor.

Kamuoyunda “sansür yasası” olarak isimlendirilen, İnternet ve sosyal medyada yeni yaptırımlar öngören yasa teklifi komisyondan geçti. Yasa teklifiyle alakalı Siyaset Bilimci, hukukçu ve akademisyenlerden birçok yorum geldi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Timuçin Köprülü, hazırlanan kanun tasarısı ile sadece basın mensuplarının değil, meslekten olmayan kişilerin de suç ithamıyla karşılaşabileceğini ifade eden Köprülü, “yayma eylemini gerçekleştiren herkes fail olarak nitelendirilebilecek” dedi. Prof. Dr. Yaman Akdeniz ise, var olan tasarı birden fazla kanunda değişiklik öngörüyor. TCK’ya yeni suçların eklendiğini belirten Akdeniz, hükümetin 2023 seçimlerinden önceki en ciddi hamlesinin de bu olduğunu ifade etti. 

Baskıcı rejim katlanarak artacak

Hükümetin, söz konusu tasarıyla sosyal medya kullanıcıları üzerinde korku iklimi oluşturmak ve basın çalışanlarını oto-sansüre itecek bir baskı oluşturulmak istediğinin altı çizen Akdeniz, bazı internet, medya kuruluşlarının da basın kanunu kapsamına alınacağını vurguladı. Akdeniz, muhalif yayın organlarının basın ilan kurumundan faydalanamayacağını söyleyerek, “Yine muhalif medyanın, cumhurbaşkanlığı onaylı turkuaz basın kartı alabileceğini düşünmüyorum. Ülkede oto-sansür iklimi yaygınlaşacak. Bu teklif, baskıcı rejimin katlanarak artmasıyla sonuçlanacak” dedi. 

Tabuta çakılmış son çivi

Avukat Veysel Ok ise bu tasarıyı, “Tabuta çakılmış son çivi” olarak değerlendirdi. İktidarın daha öncede birçok değişiklik yaptıklarını ancak sosyal medyayı bir türlü kontrol altına alamadıklarını söyleyen Ok, “Çıkacak kanun, iktidarın basın, yayın organları ve sosyal medya üzerindeki kontrolünü güçlendirecek ve bilgiyi tekelleştirmesindeki en büyük silahı olacaktır. Bu tasarıyla birlikte internet medyasına tekzip diye bir kavram giriyor. Bu tekzip bir haftaya yakın sitede durmak zorunda. Yani biz artık internet medyasından haberden çok tekzip okuyacağız.”

Demokrasiyi savunuyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İzmir’de, gençlerin internet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören yasa teklifine ilişkin sorusuna; “Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Onlar yasa çıkaracaklar, baskı kurmak için. Biz de mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için. Biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz” cevabını verdi. 

Silivri yolu gösteriliyor

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine ilişkin, “İfade özgürlüğü, ‘ülkenin iç ve dış güvenliği’ gibi hassas kelimelerin altına gizlenip yok edilmek isteniyor. Majestelerinin hoşuna gitmeyen gerçekleri söyleyenler, adeta yargı sopasıyla terbiye edilmeye çalışılıyor. Baskılara rağmen susmayan muhaliflere Silivri yolu gösteriliyor” dedi.  

Seçimlere olumsuz etki yapar

Siyaset Bilimci Hakan Yavuzyılmaz ise, “Yasa teklifinin ifade özgürlüğü ve alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma gibi demokrasi için vazgeçilmez nitelikteki temel hak ve özgürlüklerde geriye gidişe neden olması kaçınılmazdır. Daha da önemlisi böyle bir teklif, demokrasinin özü olan adil ve özgür seçimlere de önemli ölçüde olumsuz etki edecektir. Yasa teklifinde ön görülen geniş ve muallak suç tanımları ve ağır cezalar ve yukarıda sözü edinilen meseleler yasanın, seçim sürecinde nasıl uygulanacağına dair ipucu verir niteliktedir” dedi.

Etiketler: kanun
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