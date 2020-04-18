Krizden dersimizi almalıyız

WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, “Bu krizden dersimizi almalı ve bu günlerin ileride unutulmamasını sağlamak için büyük değişimler yapmalıyız” dedi.

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), yeni koronavirüs pandemisinin doğa tahribatı ve yaban hayvanı ticareti ile ilgisini ortaya koyan “Doğanın Yok Oluşu ve Pandemilerin Yükselişi’ adlı çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre; yeni koronavirüs aslında Ebola, AIDS, SARS, kuş gribi ve domuz gribi gibi son yıllarda ortaya çıkan hayvan kaynaklı hastalıkların son örneği. Bu hastalıkların yayılmasında doğanın insan tarafından aşırı sömürülmesinin ve yaban hayvanı ticaretinin etkisi çok büyük. Rapora göre;Sağlığımızı ve refahımızı korumak için yapmamız gereken ise, doğayı ve sağladığı faydaları korumak ve sürdürmek.

Refahın güvencesi: Sağlıklı bir doğa

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, şöyle dedi: “Dünyayı sarsan virüs salgını başta insan sağlığı olmak üzere sosyo-ekonomik yaşamımızı, insani ilişkilerimizi derinden etkiledi. Dünyanın her köşesinde ve toplumun tüm kesimlerinde aynı kaygı yaşanıyor: Bu krizden nasıl çıkacağız? Bu krizden dersimizi almalı ve bu günlerin ileride unutulmamasını sağlamak için büyük değişimler yapmalıyız. COVİD sonrası süreçte, bireyler, iş dünyası, yerel yönetimler ve hükümetler olarak doğayla ilişkimizde yeni bir başlangıca ihtiyaç var. İnsan sağlığının ve refahının güvencesi, sağlıklı bir doğa sağlıklı bir yaban hayatıdır.”

Atılması gereken acil adımlar

WWF-Türkiye’ye göre, COVİD-19 benzeri tehditlerden sakınmak için acilen atılması gereken adımlar şunlar: Ulusal ve uluslararası düzeyde yaban hayvanı ticaretinin yasaklanması.Yaban hayvanı pazarlarının kapatılması. İnsanların yaban hayvanlarıyla kontrolsüz temasının kesilmesi. Canlı türleri ve popülasyonlarının yok olmasının önüne geçilmesi, doğal yaşam ortamlarının korunması. Kaçak avcılığın sona erdirilmesi, kara avcılığının salgın döneminde yasaklanması ve salgın risklerine karşı yeniden düzenlenmesi. Bozulmuş ekosistemlerin restore edilmesi, yeniden kazanılması. Yaban hayatı dostu geleneksel tarımsal uygulamaların teşvik edilmesi.