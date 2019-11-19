Kur’ân-ı Kerîm’i yakma girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı, “Norveç’in İslâmlaşmasını Durdurun (SION)” isimli aşırı sağcı grubun, geçen Cumartesi Kristiansand şehrinde düzenlediği gösteride Kur’ân-ı Kerîm yakma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Norveç’in Kristiansand şehrinde 16 Kasım’da İslâm karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride, kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadesine yer verildi. Açıklamada, ırkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçilerin, esasen bu tür dine hakaret ihtiva eden saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslar arası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. ‘Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele’ başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslar arası çabalara liderlik etmeye devam edecektir.”