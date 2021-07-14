Kuraklık ve kirliliğe çözüm çağrısı

BÜYÜK MENDERES HAVZASINDAKİ KİRLİLİK İÇİN ÇEVRE DERNEKLERİ BİRARAYA GELDİ. Yapılan eylemde, “Büyük Menderes Havzasında kuraklık ve kirlilik kader değildir. Çaresiz olmayacağız. Doğanın tüm güzelliklerini havzada yeniden yeşertebilmek için tüm kapıları birer birer çalacağız” denildi.

Afyon, Aydın, Denizli, Muğla ve Uşak’ta doğaseverler; Büyük Menderes havzasında yaşanan kirlilik ve kuraklığa karşı başlattıkları kampanyayı duyurmak ve sorunun çözümü adına âcil harekete geçilmesi için eylem yaptı. Yapılan açıklamalarda, “Büyük Menderes Havzasında kuraklık ve kirlilik kader değildir. Çaresiz olmayacağız. Doğanın tüm güzelliklerini havzada yeniden yeşertebilmek için tüm kapıları birer birer çalacağız” denildi. Büyük Menderes Havza Bileşenleri, Büyük Menderes havzasında yaşanan kirlilik ve kuraklığa dikkat çektiler. Birçok farklı ilde eylem yapan ve bildiriler dağıtan Büyük Menderes Havza Bileşenleri, havzada yaşanan kirliliğin ve kuraklığın önlenmesi için taleplerini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN EN KİRLİ 3. NEHRİ DURUMUNDA”

Konuya ilişkin açıklama şöyle: “Havza, üzerinde sanayileşmenin artmasıyla birlikte nehrin kaderi değişmiş, nehir hızlıca kirlenmeye, tükenmeye başlamıştır. Bugün havzada su kaynakları; miktarı ve kalitesi açısından birçok sorunla karşı karşıyadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığının raporlarında havzadaki su kitlesinin risk altında olma oranı 2018 yılı rakamlarıyla yüzde 85 olarak açıklanmaktadır. Büyük Menderes Nehri yıllardır evsel atık sular, sanayi kuruluşlarında oluşan endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıkları nedeniyle kirletilmektedir. Bu kirliliğe bağlı olarak nehir Türkiye’nin en kirli 3. nehri durumundadır.

Su kalitesi, tarımdaki sulamada kullanılmaması gereken ‘4. sınıf su’ haline gelmiştir. Nehir adeta ‘atık alıcı ve atık taşıyıcı ortam’ olarak işlevini sürdürmektedir.

Afyon, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak - anka