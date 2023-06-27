Kurban bağışı için son saatler

Avustralya Nur Vakfı Gönüllüleri görev başında. Yeni Asya Vakfı, Avustralya Nur Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen yurtdışı kurban kesimi için geri sayım başladı.
Avustralya Nur Vakfı kurban hizmeti veriyor
Gönüllerimiz hummalı bir şekilde kurbanlık alımlarını bitirmek üzere. Vakıf görevlilerinden Nuri ve Yasin kardeşlerimiz yerli halkla bütünleşti.
Sipariş için son saatler.
Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban bağışı hizmetlerimiz devam ediyor...
Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştıma Vakfı
Kuveyt Türk (TL): TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01
ONLINE KURBAN BAĞIŞI
https://www.yav.org.tr/bagis