Kurban bağışı için son saatler

Avustralya Nur Vakfı Gönüllüleri görev başında. Yeni Asya Vakfı, Avustralya Nur Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen yurtdışı kurban kesimi için geri sayım başladı.

Avustralya Nur Vakfı kurban hizmeti veriyor Gönüllerimiz hummalı bir şekilde kurbanlık alımlarını bitirmek üzere. Vakıf görevlilerinden Nuri ve Yasin kardeşlerimiz yerli halkla bütünleşti. Sipariş için son saatler. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurban bağışı hizmetlerimiz devam ediyor... Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştıma Vakfı Kuveyt Türk (TL): TR11 0020 5000 0000 8128 1000 01 ONLINE KURBAN BAĞIŞI https://www.yav.org.tr/bagis

Okunma Sayısı: 225

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.