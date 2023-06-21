Avustralya Nur Vakfı kurban hizmeti veriyor

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, “46 yıldır Avustralya’da ve 11 yıldır da Afrika ve Asya kıtasında başarıyla kurban kesimi hizmet sunmaktayız” dedi.

Toplu olarak alınan hisseler kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Fatih Yargı, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada vekaletle kurban kesimi konusundaki çalışmalarını anlattı.

Yargı, şöyle konuştu: “Kurban kesimiyle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Kurbanlarımız genel olarak Somali, Somaliland, Sudan, Etiyopya, Pakistan, Sri Lanka ve Lübnan’da kesilmektedir. Büyükbaş hayvanlar çoğunlukla kullanılırken, bazı bölgelerde küçükbaş kesimi de yapılmaktadır.

Fiyatlar ülkelere ve bölgelere göre değişmektedir. Toplanan ücretler havuzda biriktirilir ve alınan kurban hisse sayısına göre belirlenir. Kesim işlemi yerli halk ve Avustralya Nur Vakfı üyelerinin nezaretinde gerçekleştirilir.”

Binlerce kurban kesimi yapıyoruz

Avustralya Nur Vakfı Başkanı Atilla Yargı şöyle devam etti: “Kurban kesimi sırasında bazı sorunlar yaşanabiliyor. Çekim yapılacak bölgenin internet ortamı ve teknik alt yapısı yetersiz olduğu için video çekimleri yapılamayabiliyor. Vakfımız binlerce kurban kesimi yaptığından tek tek video çekimi yapmak mümkün olamıyor. Ortalıkta dolaşan bazı videoların da tanıtım amaçlı veya az sayıda hisse olduğu tahmin ediliyor.

“Toplu olarak aldığımız hisseleri kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Kurbanlıklar İslami usule göre kesilmektedir. Havuzda kalan para ihtiyaç sahiplerine ekstra kurban kesimi yapmak, masrafları ve diğer hizmetler için kullanılmaktadır.

“Avustralya Nur Vakfı olarak 46 yıldır Avustralya’da, 11 yıldır da Afrika ve Asya’da kurban kesimi hizmet sunmaktayız. Gönüllülerimiz ücretsiz olarak çalışmaktadır.”

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

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