Kurban Bayramı eziyete dönüşmesin

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Kurban Bayramının eziyete dönüşmemesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Palandöken, “Dinî vecibelerimizi yerine getirdiğimiz önemli günlerden olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlıklarını almaya başladı. Ancak özellikle büyükşehirlerdeki modern kurban kesim alanları vatandaşların talebini karşılayamıyor. Nüfusun artmasıyla birlikte kurban kesim alanlarının kapasitesi ihtiyacın altında kalıyor. Son yıllarda Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte sıcak havalarda kurban kesimi güçleşiyor. Yerel yönetimler, soğuk hava deposu olan modern ve hijyenik kurban kesim alanlarını geliştirmek için şimdiden çalışmalar yapmalı” dedi.

Palandöken, “Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda vatandaş için Kurban Bayramı eziyete dönüştü. Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmesi için modern kurban kesim alanlarında kesilen kurbanlıklar kişi sayısına göre pay edilmeli. Kurbanlıkların doğru şartlarda taşınabilmesi için kesim alanlarına getirirken ücretsiz servis hizmeti verilmeli” şeklinde konuştu.

Ankara – Ahmet Terzi