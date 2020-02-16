Kurban derilerine ne oldu?

Kızılay yönetimi, Denetim Kurulu’nun rapor hazırlamak üzere istediği, kurbanların akıbeti personel ve bina kiralamaya ilişkin sorularını cevaplamadı.

Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan haberde Kızılay Denetleme Kurulu’nun kurum içi yaptığı tesbitlere dair iddialar yer aldı. Habere göre Kızılay yönetimi, Denetim Kurulu’nun rapor hazırlamak üzere istediği, kurbanların akıbeti personel ve bina kiralamaya ilişkin sorularını cevaplamadı. Hazırlanan rapor işleme konulmadı. Raporda inceleme yapan heyetin talep ettiği belgelerin verilmediği kaydedildi.

Yönetim tarafından işleme konulmayan raporun, eski yöneticiler tarafından yapılan suç duyurusunda da yer aldığı bildirildi. 7 Nisan’da yapılan Genel Kurul’dan önce hazırlanan 4 Nisan 2019 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı: “2018’deki kurban kesim kampanyamızın yurtiçi ve yurtdışı kurban hisselerinin nerede, ne zaman kesildiğiyle ilgili olan dosyayı incelemek istediğimizde, dosyanın halen kapanmadığı, kesilen kurban etlerinin halen kavurma yapılmadığı ve dağıtımının sağlanmadığı öğrenilmiş olup bu tarihe kadar konu ile ilgili yönetim kararı ve belgeler iletilmediği için inceleme yapılamamıştır.”