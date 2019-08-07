"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kurban görevlileri Sudan yolunda

07 Ağustos 2019, Çarşamba 21:00
Avustralya Nur Vakfı ile Yeni Asya Vakfı’nın Afrika’da kurban kesimi organizasyonu için görevli olan gönüllüler tek tek görev yerlerine gitmek üzere hareket etmeye başladılar.

İlk olarak Sudan’daki kurban organizasyonunda görev alan gençlerden Ahmet Temiz, Avustralya’dan Sudan’a dualarla uğurlandı.

***

Yeni Asya Vakfı’ndan kurban seferberliği

 

Yeni Asya Vakfı, yurt dışında ve yurt içinde kurban kesim hizmeti veriyor. Vakıf Müdürü İbrahim Şencan, “Bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun” dedi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, kurban bağışlarında da artış yaşandığı belirtildi. Yeni Asya Vakfı Müdürü İbrahim Şencan, yaptığı açıkamada kurban kesim hizmetlerinin hem yurt içi hem de yurt dışında devam ettiğine dikkat çekti.

İbrahim Şencan şöyle konuştu: “Yeni Asya Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı kurban faaliyeti bu yıl da devam etmektedir. Vakfımızın uzun bir zamandır Avustralya Nur Vakfı ile düzenlediği organizasyon; Afrika’da Sudan, Etiyopya, Somali olmak üzere devam etmektedir.”

Allah bağışçılarımızdan razı olsun

Son haftasına girdiğimiz şu günlerde kurban ibadetini yerine getirirken yurtdışında yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Yurtiçinde (İstanbul’da) da kurbanlar itina ile kesilip hisse sahiplerine 8-10 kg et verilecektir. Kalan etlerin de yıl içinde ihtiyaç saiplerine ve eğitim gören öğrencilere dağıtımına çalışıyoruz.

 Allah bütün bağışçılarımızdan razı olsun...” 

İstanbul - Yeni Asya

***

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başakşehir saha avantajını kullanamadı

    Erdoğan'dan ve Zelenskiy'den görüşme sonrası açıklamalar

    Pakistan'dan BM'ye ''Keşmir'' mektubu

    Çiftçilerin zorlu mesaisi devam ediyor
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Yemen'de 1 yılda 335 çocuk savaş sebebiyle öldü

    İnsanî yardım suç olamaz

    Şırnak'ta yakıt tankerinde patlama: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Devlet, ideolojiden kurtulmalı

    Bu nasıl adalet?

    Kaz Dağları’nı koruyalım

    Erişim engelleri kalksın

    Krediler mevduatı geçti

    Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanının tutuklanması için evine operasyon yapıldı

    Jandarma ve MİT ortak operasyonla askerleri yaralayan teröristi etkisiz hale getirdi

    MSB'den ABD ile 'Güvenli Bölge' görüşmelerine ilişkin açıklama

    İspanya 100 gündür hükümetsiz

    Yeni araştırma doğru bilinen bir yanlışı daha ortaya çıkardı

    ''Kolay olsa burada olmazdım zaten''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’in bıraktığı hukuk enkazı
    Mustafa ORAL

    Hz. Hatice’nin çağımıza çağrısı
    Faruk ÇAKIR

    Uçuracak demişlerdi, ne oldu?
    Süleyman KÖSMENE

    Kimler kurban yükümlüsüdür?
    Risale-i Nur'dan

    Vesveselerden nasıl kurtulunur?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ailesiz toplum planları
    Genel

    Yeni araştırma doğru bilinen bir yanlışı daha ortaya çıkardı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasetteki kriz ve çaresi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.