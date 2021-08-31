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Kütahya'da 16 artçı sarsıntı kaydedildi

31 Ağustos 2021, Salı 19:40
Merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 14.04'te ve 7,16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

16 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD tarafından depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Raporda, bugün saat 14.04'te merkez üssü Kütahya Altıntaş olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Rapora göre, yerin 12,07 kilometre derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan Kütahya ilinin Altıntaş ilçesine bağlı Osmaniye köyüne uzaklığı 1,23 kilometre olarak ölçüldü. Ana şoktan saat 14.59'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 1 ile 2,5 arasında değişen 16 artçı deprem kaydedildi. Depremin belirgin süresi ise 3,17 saniye olarak hesaplandı.

Depremin merkez üssüne en yakın 5 yerleşim yeri, Altıntaş'ın Osmaniye, Beşkarış, Murathanlar, Genişler, Yolçatı köyleri olarak belirlendi. Merkez üssüne en yakın 5 il merkezi ise Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bilecik olarak sıralandı.

Öte yandan, raporda depremin hangi faydan kaynaklandığının yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmalarıyla belirleneceği kaydedildi.

Deprem nedeniyle bazı binalarda çatlaklar oluştu

Kütahya Valisi Ali Çelik, depremin merkez üssünün Aydınlar köyü civarı olduğunu söyledi.

İlçe merkezinde bir binanın balkonundan 3-5 tuğlanın düştüğünü, Beşkarış köyünde de 2-3 evin bacalarında döküntüler olduğunu belirten Çelik, "Hiçbir yaralımız ve bir sıkıntımız yok, ufak tefek hasarlar var." dedi.a

Çelik, hasar tespit komisyonunun bölgeye ulaşarak incelemelerine başladığını anlattı.

Çevre ve Şehircilik ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürlüklerine bağlı ekiplerin de sahada olduğunu, köy köy gezdiklerini dile getiren Çelik, "Tüm köylerimizdeki muhtarlarla görüştük. Herhangi bir can kaybı yok. Binalarda ufak tefek çatlaklar ve yarıklar var, o da çok sayıda değil. Bunların da hızlı şekilde tespitlerini yapıyoruz." diye konuştu.

Deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde metruk, oturulmayan evin duvarı çöktü.

Köy halkından Zekeriya Öztürk, depremin çok fazla hissedildiğini söyledi.

Bazı metruk binaların köşelerinin yıkıldığını kaydeden Öztürk, "Büyük geçmiş olsun herkese. Evim kayalıkta olmasına rağmen alttan vurdu. Kütür kütür ses geldi. Köyde herhangi bir hasar olmadı." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Kütahya'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını ve alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

AA

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