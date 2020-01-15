SURİYE’DEN SONRA LİBYA DA RUSYA’NIN İNİSİYATİFİNDE.

ERDOĞAN LİBYA İÇİN KONUŞTU: BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK. BUNDAN SONRASI SAYIN PUTİN VE ONUN EKİBİNE AİT.

“Epeyce gayret gösterdik, ama...”

TÜRKİYE ve Rusya ile başlatılan çözüm sürecine yönelik alınan inisiyatif doğrultusunda Libya'da ateşkesi sağlamak için epeyce gayret gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova’yı terk etmesi üzerine topu Putin’e attı.

“Putin söyleyince ikna oldu”

Akşener: “Siyasî geçmişinde teröristle müzakere varken, Libya için ‘teröristle müzakere mi olur?’ diyen Erdoğan, Putin söyleyince anında ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı. Kendi milletini dinlemeyen Erdoğan’ı, ‘dostu’ Putin iki dakikada ikna edivermiş.”

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Libya da Putin’e havale

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya meselesinin Suriye’deki tabloyla aynı olduğunu belirterek, “Kendi milletini dinlemeyen Sayın Erdoğan’ı dostu Putin ikna etmiş” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar ortadayken, ülkeyi sürüklemeye çalıştıkları macerayla ilgili iktidarı defalarca uyardıklarını söyleyen Akşener, “Libya ile anlaşmaya evet ama Mehmetçiğimizi Libya çöllerinde iç savaşa göndermeye hayır dedik. Devlet işlerinde anlamamakla itham edildik. Kendi milletini dinlemeyen Sayın Erdoğan’ı dostu Putin ikna etmiş. Kendi milletini dinlemeyenler bir gün ABD’den ertesi gün Rusya’dan gelenlerin dediklerini hemen yerine getiriyor” diye konuştu. Partisinin grup toplasında Libya meselesindeki olup bitenin 2012 yılında Suriye’deki tablo gibi olduğunu söyleyen Akşener, “Attığın her tripte millet işsiz kalıyor farkında mısın? Senin görevin başa kim geçerse geçsin ticaret yapmaktır. ABD, Rusya böyle yapıyor. Bir tek sen yapamıyorsun. Türkiye, Mısır’a ürün satamaz oldu. Şimdi Mısır ülkemizin hasmı oldu” dedi.

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Hafter imzalamadan ayrıldı

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, önceki gün yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac’ın kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldı. Dün Moskova’da yapılan Libya müzakerelerinde belli bir ilerleme sağlandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların oluşturulan taslak anlaşma metnine olumlu baktıklarını duyurdu. Ateşkes anlaşması, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından kabul görürken, Libya Ulusal Ordusu (LUO) Komutanı Halife Hafter ve beraberindeki heyet, anlaşmayı düşünmek için zaman istedi. Al Arabiya kanalının aktardığına göre Hafter, geçen saatlerde anlaşmayı imzalamadan Moskova’dan ayrıldı.

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Türkiye asker göndermesin şartı

Libya’da dokuz yıldır devam eden iç savaşa son vermek üzere Rusya ve Türkiye’nin öncülüğünde Moskova’da düzenlenen zirvede kamuoyuna açıklanacak olan ateşkes anlaşmasının taslağına dair medyaya sızan metinde, ‘Libya’ya Türk askeri gönderilmesine son verilmesi’ maddesi dikkat çekiyor. Rusya uzmanı ve Medya Günlüğü haber sitesi yazarı Aydın Sezer’e göre, “Medyaya sızan bilgileri her ne kadar ihtiyatla karşılamak gerekse de, maddeler incelendiğinde,

Öteden beri Türk askerinin Libya’ya gitmesine karşı çıkan çevrelerin isteği yerine gelmiş olarak düşünebiliriz.” Euronews Türkçe’ye konuşan Sezer, “Türk askerinin gitmemesi konusu, Hafter ve destekçileri tarafından arzu edilmiş olsa dahi Türkiye’yi Putin ikna etmiştir. Putin ile birlikte Merkel’in de ikna etmiş olabileceğini düşünüyorum. Bu konuda BM ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları varken zaten sürpriz olmaz, beklenen bir gelişme olur” diyor.

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‘Rusya çabalamaya devam edecek’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile başşehir Kolombo’daki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Suriye meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO’nun 2011’de Libya’yı bombaladığını hatırlatan Lavrov, “Bu yasa dışı maceranın sonuçlarını, başta Libya halkı olmak üzere hepimiz hala görüyoruz. Libya’nın devlet yapısı hala yok” ifadelerini kullandı. Lavrov, Türk ve Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında, dün başşehir Moskova’da görüşmelerin yapıldığını anımsatarak Libya krizinin çözümü konusunda henüz nihaî sonuca ulaşılamadığına dikkati çekti. Libya krizinin çözümüne ilişkin çabalarının birleştirilmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, “Bu yönde çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi. Kolombo - aa