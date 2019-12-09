'Libya'yla anlaşmada Türkiye uluslararası haklarını kullandı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup soruları yanıtlıyor.

Libya'yla yapılan anlaşma ile ilgili Erdoğan, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı." dedi.

Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'yla mutabakat muhtırasından İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz ile ilgili Erdoğan, "Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.