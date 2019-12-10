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10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Lider bağımlılığı siyaseti yozlaştırdı

10 Aralık 2019, Salı
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinde de bulunmuş hukukçu Vedat Ahsen Coşar, Lidere bu denli etik dışı bağlılık Türkiye’de siyaseti yozlaştırmıştır. Türkiye bu yozlaşmanın sıkıntısını daha çok yaşayacaktır” dedi.

Filtresiz termik santral yasasını kabul eden AKP’liler, yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmelerinin “normal” olduğunu savunurken, hukukçular ve siyaset bilimciler politika için “aşırı dozda çürüme” uyarısı yapıyor. Anayasa hukukçusu Prof. Ergun Özbudun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı, yani kendi kendini veto etmesinde aslında hukuken çok da sorun olmadığını düşünüyor. “Böylesi vetolar başkanlık sisteminde de var. Buradaki en büyük sıkıntı, siyaseten yaşanan çelişkidir. Tam bir siyasi garabet örneği ile karşı karşıyayız” diyen Özbudun, liderin dediği her söze, yaptığı her harekete onay veren, eleştiri getirmekten ya da karşı duruş sergilemekten uzak duran vekillerin bundan sonraki süreçte halkın karşısına çıkma hakkının olmadığını söylüyor.

Özbudun, “Sergiledikleri tavrın normal ve makul bir tarafı yok. Halkın da bu aşırı dozdaki siyasi çürümeyi görmesi, eleştirmesi kaçınılmaz” yorumunu yapıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevinde de bulunmuş hukukçu Vedat Ahsen Coşar, AKP’li vekillerin Erdoğan’ın vetosunu alkışlamasını Türkiye’de “siyasetin çürümesine açık örnek” olarak değerlendiriyor. 

Neden hatalarını kabul etmiyorlar?

Coşar, DW Türkçe’ye bu çürümede doğrudan milletvekillerinin rol oynadığını anlatırken, “İnsanlar hata yapabilir, siyasette de hata olabilir. Neden hatalarını kabul etmiyorlar da, yasayı veto eden cumhurbaşkanını alkışlıyorlar? Bu yasayı meclisten geçirenin onlar olduğunu bilmiyor muyuz?” diye çıkışıyor. Milletvekilliğinin toplumda bir karşılığı olduğunu, halkın onları “rol model” olarak gördüğünü söyleyen Coşar, “Tabii normal bir milletvekilliğinden söz ediyorsak bu rol modelliği geçerlidir. Lidere bu denli etik dışı bağlılık Türkiye’de siyaseti yozlaştırmıştır. Türkiye bu yozlaşmanın sıkıntısını daha çok yaşayacaktır” diyor. TOBB Üniversitesi’nden siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek Türkiye’de milletvekillerinin tekrar seçilebilme, görevlerinde kalma şansının sadece genel başkana sadakatle doğrudan bağlantılı olduğunu anlatıyor. Özpek, “Erdoğan’ın ahlaklı, erdemli milletvekili profiline ihtiyacı yok. Kendi ne derse, onu yapacak vekile ihtiyacı var. Vekiller halkı değil, Erdoğan’ı temsil ediyorlar. Erdoğan için siyaset yapıyorlar. Burada tutarsızlık; Erdoğan’ın hem cumhurbaşkanı hem de AKP genel başkanı olmasıdır. Siyasette aşırı dozdaki çöküntünün de asıl nedeni budur” diyor.

 

Etiketler: lider bağımlılığı, siyaset, yozlaşma
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