Lütufmuş gibi gösteriyorlar

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Çorlu’daki tren kazasında bu güne kadar ‘vefat eden 14 vatandaşın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşa toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak dâvâ sürecinin sulh ile sonuçlandırıldığını’ duyurdu.

Açıklamada “Sulh ile sonuçlanmayan 15 dâvâ ve sulh süreci devam eden 34 dâvâ ise derdesttir” denildi. Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz açıklamaya tepki gösterdi. “Tazminat tarafında devam eden dâvâlarımız olduğu gibi, ceza tarafında da sonuçlanan bir dâvâmız yoktur” diyen Mısra Öz, “Kurum, kendi yarattığı ve çığ gibi büyüyen mağduriyetler için ödediği tazminatları bir lütufmuş gibi gösteriyor” şeklinde konuştu.

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