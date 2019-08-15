Maçoğlu, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, "Beraber yol yürüyeceğiz. Göreceksiniz toplumsal bir kararda, toplumsal mekanizmalar işleyecek burada" dedi.

Maçoğlu ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) üyesi yaklaşık 50 kişi, İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Maçoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, “İBB, bu gördüğünüz çatı, her metrekaresi sizlere aittir. İstanbul'da yaşayan halka aittir. Biz, sadece burada görevimizi yerine getiriyoruz. Sizlerin oylarıyla, oy veren vermeyen herkesin katkısıyla, demokrasiye olan katkısıyla seçilmiş kişiyiz. Ama esas olan bu yapıların kimse sahibi değil. Sahibi olan halk. Bunu toplumun her kesiminin yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

​'ADALET KAVRAMI ÇOK ÖNEMLİ'

Üretecekleri politikalarla vatandaşa eşitlik duygusunu hissettireceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bunu sağlamak adına da adalet kavramı çok önemli. İnşallah bu dönemin birkaç duygusunu, İstanbullu hemşerilerimize yaşatmak istiyoruz. Birincisi, bu yönetimin kayıtsız şartsız adil olacağı. Bir başka şey de dönemin gereği, ne yazık ki israfı engellemek. Tasarrufla beraber İstanbul ekonomisini güçlendirerek, buradan elde edilecek kaynağı, yine İstanbulluya, çocuklarımıza, kadınlara ve toplumun her kesimine eşit bir şekilde paylaştırmak. İşin özü budur” ifadelerini kullandı.