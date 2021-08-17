Maddi zarar 300 milyar doları bulabilir

17 Ağustos’un yıl dönümünde, beklenen büyük İstanbul depreminin yaratacağı sosyal ve ekonomik zararlara dikkat çekmek amacıyla iş dünyası ortak bir rapor hazırladı.

Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ve SEDEFED’in (Sektörel Dernekler Federasyonu) iş birliğinde yapılan çalıştaylar sonucu açıklanan ‘İstanbul Depremi Senaryosu İş Dünyası Hazırlık Raporu’nda, ildeki ticari alanların, sanayi, üretim ve konaklama tesislerinin yüzde 60’ının, kültür kurumları ile sağlık ve spor tesislerinin ise yüzde 50’ye yakınının deprem riski yüksek alanlarda bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, olası bir depremde tahmini ekonomik zararın 25 ila 300 milyar dolar arasında değişiklik göstereceği belirtildi. Ancak olası bir depremde oluşacak ekonomik zarar, yaşanacak can kayıplarının gölgesinde kalacak.

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